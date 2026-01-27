weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Winterliche Straßenverhältnisse im Burgenlandkreis: Eisglätte in Zeitz: Laster stehen, Pflegekräfte bleiben im Einsatz

Winterliche Straßenverhältnisse im Burgenlandkreis Eisglätte in Zeitz: Laster stehen, Pflegekräfte bleiben im Einsatz

Während einige die Straße mieden, im Homeoffice blieben oder von zu Hause aus lernten, mussten Pflegekräfte raus: Der Schnee stellte die ambulante Versorgung in Zeitz auf die Probe.

Von Margit Herrmann 27.01.2026, 07:00
Der Döschwitzer Berg auf der B180 war am Montag aufgrund des Schnees nicht passierbar. Vor allem der Lkw Verkehr staute sich durch Kretzschau hindurch bis zur Ampelkreuzung bei Grana und darüber hinaus.
Der Döschwitzer Berg auf der B180 war am Montag aufgrund des Schnees nicht passierbar. Vor allem der Lkw Verkehr staute sich durch Kretzschau hindurch bis zur Ampelkreuzung bei Grana und darüber hinaus. (Foto: Torsten Gerbank)

Zeitz/MZ. - Glatte Straßen und winterliche Bedingungen stellten ambulante Pflegedienste in Zeitz zu Wochenbeginn vor besondere Herausforderungen. Als Victoria Elbrandt am Sonntagabend nach Hause kam, bereitete ihr die Straßensituation bereits Sorgen.