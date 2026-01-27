Winterliche Straßenverhältnisse im Burgenlandkreis Eisglätte in Zeitz: Laster stehen, Pflegekräfte bleiben im Einsatz
Während einige die Straße mieden, im Homeoffice blieben oder von zu Hause aus lernten, mussten Pflegekräfte raus: Der Schnee stellte die ambulante Versorgung in Zeitz auf die Probe.
27.01.2026, 07:00
Zeitz/MZ. - Glatte Straßen und winterliche Bedingungen stellten ambulante Pflegedienste in Zeitz zu Wochenbeginn vor besondere Herausforderungen. Als Victoria Elbrandt am Sonntagabend nach Hause kam, bereitete ihr die Straßensituation bereits Sorgen.