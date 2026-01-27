Seit Jahren vergammelt an der Junkersstraße in Dessau eine historische Rundbogenhalle. Nun hat das Technikmuseum einen spektakulären Plan für ihren Umzug ins Spiel gebracht – per Helikopter.

Die Junkers Rundbogenhalle soll eine neue Heimat finden.

Dessau/MZ. - An Industriehallen und Werkstätten, aber auch in Geräteschuppen in Kleingartenanlagen sind sie heute allgegenwärtig und nicht gerade ein Hingucker: Dächer und Wände aus Wellblech, das aufgrund seiner Struktur viel mehr Last aushält, als ungeformtes Metall und daher ein günstiger Baustoff ist. 1924 allerdings, als ein gewisser Hugo Junkers, der später als berühmtester Sohn der Stadt Dessau bekannt werden sollte, eine Halle mit Lamellenblech baute, war die Konstruktion eine Sensation.