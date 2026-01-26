Vor einem Jahr, am 27. Januar 2025, veränderte sich das Leben von Luka Vujanic radikal. Eine Verletzung stürzte den Fußballer des Halleschen FC in eine Lebenskrise. Wie es dem 22-Jährigen heute geht.

Luka Vujanic (r.) verletzte sich vor einem Jahr in einem Probetraining bei der Reserve des FC Schalke schwer.

Halle/MZ. Erst sprudelt es aus Luka Vujanic nur so heraus. Als wolle er nicht nur verbal, sondern mit jeder Faser seines Körpers sagen: Vergessen? Verdrängen? Wie könnte er das?! Dieser Tag vor genau einem Jahr, der 27. Januar 2025, ist immer präsent. Er hat sich fest in das Gedächtnis des Fußballers des Halleschen FC eingegraben. „Ich habe darüber nachgedacht, was in diesem einen Jahr passiert ist. Es ist einfach heftig. Ich habe jeden Tag damit zu kämpfen“, sagt der 22-Jährige.