Luka Vujanic erhielt in der schweren Zeit seiner Verletzung viel Unterstützung aus der HFC-Mannschaft.

Halle/MZ - Luka – der Strahlende. Luka – der Lichtbringende. Der kroatisch-serbische Vorname könnte nicht besser zu Luka Vujanic passen. Der Fußballer des Halleschen FC ist ein unbeschwerter Zocker auf und eine Frohnatur neben dem Rasen. Eigentlich. Den Mut nicht zu verlieren, das Licht in seinem Leben zu sehen – das war für Vujanic in den vergangenen Wochen eine Herausforderung. Eine Herausforderung gar, an der er hätte zerbrechen können.