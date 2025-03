Ende Januar wurde HFC-Offensivspieler Luka Vujanic durch einen Bruch des Wadenbeins sowie des Sprunggelenks schwer getroffen und musste wegen Komplikationen achtmal operiert werden. Welche Geste die Mannschaft an den schwer Geplagten schickte.

Berk Inaler (l.) und Torschütze Fabrice Hartmann halten das Trikot des schwer verletzten Luca Vujanic nach dem Führungstreffer gegen Viktoria Berlin in die Höhe.

Halle/MZ - Im Moment des Erfolgs waren die Gedanken von Trainer Mark Zimmermann auch bei dem schwer verletzten Luca Vujanic. „Es ist eine große Emotionalität in dem Thema“, sagte Zimmermann nach dem 3:0 am Samstag in der Regionalliga gegen Viktoria Berlin.