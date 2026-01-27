Vor 81 Jahren befreite die Rote Armee Auschwitz. Am Holocaustgedenktag wurde auch in Merseburg der NS-Opfer gedacht. Angesichts der Verbindung zwischen Schkopau, Leuna und Auschwitz mahnte Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Eisenreich, dass die Menschen in der Region eine besondere Verantwortung trügen.

„Geschichte lehrt uns, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist“ - Merseburger gedenken Opfern der Schoah

Nach der Veranstaltung in der Neumarktkirche wurden Blumen vor der Gedenkstele für die den Nazis zum Opfer gefallenen Sinti und Roma niedergelegt.

Merseburg/MZ. - Die „Rote Wand“ von Klaus Friedrich Messerschmidt bot am Dienstagnachmittag bei der Holocaustgedenkveranstaltung in der Merseburger Neumarktkirche eine Kulisse, die es für den einen oder anderen vielleicht ein wenig vorstellbarer machte, was Menschen anderen antun können. Das Mahnmal mit den elf Holzfiguren am Südflügel der Neumarktkirche erinnert an Gräueltaten der Vergangenheit und Gegenwart.