Nach dem Brandanschlag auf den Bus des Halleschen FC sucht die Polizei gezielt nach zwei potenziellen Tätern. Zudem steht fest, wie groß der materielle Schaden ist.

Frankfurt/Halle/DPA/MZ - Im Fall des angezündeten Mannschaftsbusses des Halleschen FC erhärten sich die Hinweise auf einen Anschlag: Nach einer Zeugenaussage sind zwei Vermummte am Tatort gesehen worden. Dies teilte die Polizei in Frankfurt am Main mit. Zu den Personen sei lediglich bekannt, dass einer eine stämmige und der andere eine schlanke Figur hatte.

Unbekannte hatten das am Mainufer geparkte Fahrzeug des Regionalligisten in der Nacht auf Sonntag in Brand gesetzt, es war völlig ausgebrannt . Vor der Skyline Frankfurts entwickelte sich eine gewaltige Rauchsäule. Der Bus wurde sichergestellt, der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die U19 von Halle hatte den Bus für ein Freundschaftsspiel bei Eintracht Frankfurt genutzt. Verletzte gab es keine, da sich zum Tatzeitpunkt keine Personen im Bus befanden.

Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei dem Brandanschlag um eine Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans gehandelt hat.