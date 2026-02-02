Lennard Becker kam erst im September zum HFC, konnte keine Soforthilfe sein. Jetzt will sich der 20-Jährige beim Regionalligisten behaupten. Welchem Idol er dabei nacheifert.

Darum schaut ein Star des FC Bayern auf die Entwicklung von HFC-Talent Becker

Mittelfeldspieler will sich in der Rückrunde behaupten

Lennard Becker (r.) will sich in der Rückrunde bei HFC behaupten.

Halle/MZ. - Manchmal sind die Traumschlösser, die in sozialen Medien gebaut werden, besonders groß. Im September 2023 hat die Akademie des FC Bayern einen Videozusammenschnitt auf Instagram geteilt, in dessen Fokus Lennard Becker steht. Er grätscht, er sprintet in die Defensive, er treibt Mitspieler an. Eine außergewöhnliche Mentalität bescheinigt der Jugendcampus des deutschen Fußballkrösus dem damals 17-Jährigen.