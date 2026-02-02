Der Hallesche FC wollte sich in der Winterpause auf den Flügelpositionen breiter aufstellen. Zuletzt war eine Leihe im Gespräch. Ein Transfer kam aber nicht zustande.

Deadline Day: HFC gelingt kein Transfer mehr - diese Baustelle bleibt

Halle/MZ/TG - Ein offensiver Flügelspieler war am Ende im Visier, vorher auch ein defensiver. Der Hallesche FC wollte sich in dieser Transferperiode in der Breite verstärken, auf den Außenbahnen mehr Tiefe in den Kader bekommen. Mit diesem Ziel ist Sportchef Daniel Meyer in die Winterpause gegangen.