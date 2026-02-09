Bäume wachsen aus der Fassade: Die alte Laufhalle in der Robert-Koch-Straße hat 60 Jahre auf dem Buckel. Die Bedingungen sind katastrophal. Jetzt soll sich das ändern.

Hier schuftete Thorsten Margis für sein fünftes Gold - Halles schäbigste Sportstätte wird abgerissen

Die alte Laufhalle ist schon eingezäunt. Der Abriss soll drei Monate dauern.

Halle (Saale)/MZ. - Olympiareif ist etwas anderes: Halles schlimmste Sportstätte, die alte Laufhalle am Sportkomplex in der Robert-Koch-Straße, wird endlich abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Hier haben auch Halles Bobfahrer und Goldhoffnungen Thorsten Margis und Alexander Schüller trainiert. „Dass die Halle so lange durchgehalten hat, ist ein Wunder“, sagt Hardy Gnewuch, Präsident des SV Halle.