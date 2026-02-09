Fünf Jahre Bauzeit, viele Auflagen und ein markantes Ergebnis: Unternehmer Uwe Reßler hat in Aschersleben das sanierungsbedürftige Eckhaus an der Eislebener Straße in ein modernes Gebäude verwandelt.

Wie Unternehmer in Aschersleben aus hässlichem Entlein ein Hingucker-Haus gemacht hat

Jahrelang war es eine Baustelle, nun ist das Haus an der Ecke Eislebener Straße/Mehringer Straße nahezu fertig saniert. Vor allem die schwarze Photovoltaikfassade und die LED-Bildschirme machen es zu einem Unikat in der Stadt.

Aschersleben/MZ - Über 30 Jahre lang hatte Uwe Reßler das Eckhaus an der Eislebener Kreuzung im Blick. Von seinem damaligen Büro über dem „Jysk“ sah er es täglich: rote Backsteine, bröckelnder Putz, leerstehend, sichtbar sanierungsbedürftig. Ein Gebäude, an dem viele vorbeigingen und das dennoch immer wieder Fragen aufwarf. Heute sitzt Reßler genau dort – in dem Haus, für dessen moderne Sanierung er sich lange eingesetzt hat und das nun dank Lichttechnik, schwarzer Fassade und digitaler Werbung zu den auffälligsten Gebäuden der Stadt zählt.