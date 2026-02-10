1992 von zehn Menschen in Halle als Verein gegründet, wurde der Carsharing-Anbieter „teilAuto“ zu einem profitablen Unternehmen. Jetzt kehrt die Firma zu ihren Wurzeln zurück - und wird eine Genossenschaft. Auch wenn sie seit 2016 in Leipzig sitzt, bleibt Halle für sie besonders wichtig.

Carsharing mit Wurzeln in Halle: Heute teilen nicht nur Überzeugungstäter das Auto

Genossen gesucht: Carsharing-Anbieter „teilAuto“ setzt auf viele Teilhaber statt auf Investoren oder Konzerne.

Halle (Saale)/MZ. - Wer teilt eigentlich sein Auto? In Halle sind es durchaus schon eine Menge Leute - und vor allem haben sie in der Stadt auch einige Gelegenheiten dazu. Das hat auch etwas mit einer Firma zu tun, die vor 34 Jahren in dieser Stadt als Verein gegründet wurde - und jetzt noch einmal neue Wege geht.