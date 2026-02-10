Wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der mutmaßlich besten Besetzung ihrer Geschichte ins olympische Turnier startet, können auch die Fans der Saale Bulls und andere Hallenser dabei sein - mit Live-Atmosphäre an der Eisfläche: Die Saalesparkasse lädt zum gemeinsamen Olympiagucken in den Eisdom ein.

Wo normalerweise die Saale Bulls auf Torejagd gehen, werden zu Olympia die Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft übertragen.

Halle/MZ/EI. - Wer bereits im Olympia-Fieber ist und keine Lust hat, die Spiele alleine vor dem Fernseher zu schauen, der kann bei den Partien der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gemeinsam mit Gleichgesinnten im Sparkassen-Eisdom in Halle mitfiebern.

Wie die Saalesparkasse mitteilt, werden die Matches gegen Dänemark (Donnerstag, 12. Februar, um 21.10 Uhr), Lettland (Samstag, 14. Februar, um 12.10 Uhr), sowie die USA (Sonntag, 15. Februar, um 21.10 Uhr) in der Business-Lounge des Eisdoms übertragen.

Live im VIP-Bereich und eventuell auch auf dem Würfel

Die Spiele sind dort auf den Bildschirmen im VIP-Bereich zu sehen und – je nach technischer Umsetzung – auch auf dem großen LED-Würfel in der Mitte der Arena.

Lesen Sie auch:Neue Gastronomie: Die erste Nacht fürs „Tapa La Pub“ in Halle mit Live-Bildern vom American Football

Einlass zum Public Viewing ist laut Mitteilung jeweils 30 Minuten vor Spielbeginn. Speisen und Getränke können vor Ort erworben werden. Zudem hat die Saalesparkasse bereits angekündigt, das ein oder andere Fass Bier zu spendieren.