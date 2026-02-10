Großreparatur Bernstein-Fassade am Bahnhof Bitterfeld fällt erneut - Empfangsgebäude verliert markante Optik
Am Bahnhof Bitterfeld werden die goldenen Aluminiumteile noch einmal komplett demontiert. Was sind die Gründe und was passiert mit dem einmaligen Blickfang der neuen Empfangshalle?
Aktualisiert: 10.02.2026, 11:48
Bitterfeld/MZ. - Sie ist das architektonische Highlight des neuen Bitterfelder Bahnhofs: die bernsteingoldene Fassade aus recyceltem Aluminium, die dem Bernstein aus der Goitzsche huldigt und deren anthrazitfarbene Kante an die Kohle-Tradition der Stadt erinnert. Doch die Fassade hat erst einmal ausgeleuchtet.