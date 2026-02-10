Am Bahnhof Bitterfeld werden die goldenen Aluminiumteile noch einmal komplett demontiert. Was sind die Gründe und was passiert mit dem einmaligen Blickfang der neuen Empfangshalle?

Jörg Fross und Ricky Schirmer bauen von der Hubbühne aus die Fassade des neuen Bitterfelder Bahnhofs vorerst wieder ab.

Bitterfeld/MZ. - Sie ist das architektonische Highlight des neuen Bitterfelder Bahnhofs: die bernsteingoldene Fassade aus recyceltem Aluminium, die dem Bernstein aus der Goitzsche huldigt und deren anthrazitfarbene Kante an die Kohle-Tradition der Stadt erinnert. Doch die Fassade hat erst einmal ausgeleuchtet.