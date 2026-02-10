weather wolkig
60 Stunden Theorie, zehn Stunden Praxis: Zahlreiche angehende Erzieher erwerben in Wittenberg freiwillig und in den Ferien eine Zusatzqualifikation: Was die Hintergründe sind.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 10.02.2026, 12:58
Haben in den Ferien eine wichtige Zusatzqualifikation erworben: angehende Erzieher, die am Berufsschulzentrum ausgebildet werden.
Haben in den Ferien eine wichtige Zusatzqualifikation erworben: angehende Erzieher, die am Berufsschulzentrum ausgebildet werden. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Die Zahl der Fälle von Kindeswohlgefährdung steigt. Die der sogenannten Inobhutnahmen ebenso. Das bestätigt Annett Engler-Hoffmann, Leiterin des Fachdienstes Jugend beim Landkreis Wittenberg, am Rande einer Veranstaltung, bei der es darum geht, solche Fälle zu erkennen, möglichst rechtzeitig einzuschreiten und mit angemessenen Mitteln zu reagieren.