Gefährdung des Kindeswohls Gegen Gewalt und Vernachlässigung: Stark machen für Kinderschutz in Wittenberg
60 Stunden Theorie, zehn Stunden Praxis: Zahlreiche angehende Erzieher erwerben in Wittenberg freiwillig und in den Ferien eine Zusatzqualifikation: Was die Hintergründe sind.
Aktualisiert: 10.02.2026, 12:58
Wittenberg/MZ. - Die Zahl der Fälle von Kindeswohlgefährdung steigt. Die der sogenannten Inobhutnahmen ebenso. Das bestätigt Annett Engler-Hoffmann, Leiterin des Fachdienstes Jugend beim Landkreis Wittenberg, am Rande einer Veranstaltung, bei der es darum geht, solche Fälle zu erkennen, möglichst rechtzeitig einzuschreiten und mit angemessenen Mitteln zu reagieren.