Der Toom-Baumarkt in Halle-Silberhöhe macht dicht. Ist das der nächste Schlag für den Süden der Stadt? Wie es mit dem Standort weitergehen soll.

Toom-Baumarkt in Halle-Silberhöhe vor dem Aus: Was steckt wirklich dahinter?

Der Toom-Baumarkt in der Alten Heerstraße in Halle soll schon in wenigen Monaten Geschichte sein. Dann steht das Gebäude leer.

Halle (Saale)/MZ. - Die wirtschaftlichen Sorgen im Süden von Halle reißen nicht ab. Nach zahlreichen Schließungen und einem zunehmenden Leerstand im Südstadt-Center erreicht nun eine weitere Nachricht viele Anwohnerinnen und Anwohner in der Silberhöhe und der Südstadt besonders hart: Der Toom-Baumarkt in der Alten Heerstraße steht vor dem Auszug. Nach MZ-Informationen soll der Markt in den kommenden Monaten seinen bisherigen Standort aufgeben.