Burim Halili ist als Hallenser beim HFC eine Identifikationsfigur. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft allerdings aus. Wie er mit der Situation umgeht.

Es geht um die Vertragsverlängerung: Kann Burim Halili Abwehrchef beim HFC?

Halle/MZ - Auf komplexe Fragen lassen sich manchmal ganz einfache Antworten finden. Burim Halili, Verteidiger des Halleschen FC, spielt gerade mit der Ungewissheit eines Vertrags, der am Saisonende ausläuft. Wie geht er damit um? „Unter Druck ist man, glaube ich, am besten. Wenn ich muss, blühe ich zur Bestform auf“, sagt Halili, als wäre es die logischste und zugleich simpelste Sache der Welt.