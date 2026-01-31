weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Wohnhausbrand in Neutz-Lettewitz bei Halle: Dachstuhl brennt vollständig aus

Großbrand im Saalekreis Wohnhausbrand in Neutz-Lettewitz bei Halle: Dachstuhl brennt vollständig aus

In Neutz-Lettewitz bei Halle ist in der Nacht zum Samstag ein Wohnhaus in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 31.01.2026, 11:15
Das Wohnhaus brannte in der Nacht zum Samstag vollständig aus.
Das Wohnhaus brannte in der Nacht zum Samstag vollständig aus. (Foto: Marvin Matzulla)

Wettin/Löbejün/MZ - In der Nacht zum Samstag ist es in Neutz-Lettewitz, im Saalekreis bei Halle, zu einem schweren Wohnhausbrand gekommen. Nach ersten Informationen brach das Feuer gegen 4 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus aus.