In Neutz-Lettewitz bei Halle ist in der Nacht zum Samstag ein Wohnhaus in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Das Wohnhaus brannte in der Nacht zum Samstag vollständig aus.

Wettin/Löbejün/MZ - In der Nacht zum Samstag ist es in Neutz-Lettewitz, im Saalekreis bei Halle, zu einem schweren Wohnhausbrand gekommen. Nach ersten Informationen brach das Feuer gegen 4 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus aus.