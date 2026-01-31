Der erfahrene Speditionskaufmann Jan Schwärzel ist im Juni vergangenen Jahres als Geschäftsführer bei der Hafenbetrieb Aken GmbH eingestiegen. Man wollte schauen, ob es passt. Nun wird richtig losgelegt.

In Aken angekommen - Wie Jan Schwärzel den Hafenbetrieb aus den roten Zahlen bekommen will

Aken/mz. - So ein Hafen an der Elbe hat schon etwas Reizvolles, auch wenn es sich um einen Wirtschaftshafen wie den in Aken handelt. Jan Schwärzel findet den Ort auch als Arbeitsplatz interessant. Für ihn erwies sich die Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Hafenchef Peter Ziegler als äußerst reizvolle Herausforderung. Und der gebürtige Bernburger bewarb sich.