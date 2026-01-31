Am Samstag schlag 9 Uhr eröffnete der Non-Food-Discounter Action in Zeitz seine erste Filiale in Zeitz und Hunderte Menschen kamen. Wie das Angebot angenommen wird.

Am Samstag , 31. Januar eröffnete in Zeitz ein Action-Markt. Brunhilde Kampfrath (links) gehörte zu den ersten Kunden.

Zeitz/MZ. - Anstehen, fertig, Action. Am Samstag schlag 9 Uhr eröffnete der Non-Food-Discounter Action in Zeitz eine neue Filiale und sehr viele Menschen kamen. „Ich freue mich so sehr und stehe schon seit kurz nach 8 Uhr hier“, sagt Brunhilde Kampfrath. Die Seniorin war die erste Kundin im Laden und brachte für die Verkäuferin Blumen mit. „Ich suche Strumpfhosen und will mal eben schauen“, plaudert die Seniorin. Eine lange Warteschlange bildet sich vor dem Markt, auf dem Parkplatz ist es rappelvoll.