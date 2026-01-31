weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Kritik an Stadtverwaltung: Warten auf die Hundewiese im Dessauer Westen - Im Stadtbezirksbeirat wächst Frust über Untätigkeit

Kritik an Stadtverwaltung Warten auf die Hundewiese im Dessauer Westen - Im Stadtbezirksbeirat wächst Frust über Untätigkeit

Im Dessauer Westen soll eine Hundewiese eingerichtet werden. Im Haushalt 2025 waren dafür 16.000 Euro eingestellt. Doch nichts ist passiert.

Von Danny Gitter 31.01.2026, 12:00
Nahe der Mannheimer Straße im Dessauer Westen soll eine Hundefreilauffläche entstehen.
Nahe der Mannheimer Straße im Dessauer Westen soll eine Hundefreilauffläche entstehen. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Die Sanierung der Taubebrücke, verschoben auf 2027, eine neue Pumpstation zur Grundwasserabsenkung für das Wohngebiet Zoberberg, soll ebenfalls erst 2027 kommen. Viele Vorhaben im Einzugsgebiet des Stadtbezirksbeirats Alten, West, Zoberberg haben also noch mindestens ein Jahr Zeit, um umgesetzt zu werden.