Im Dessauer Westen soll eine Hundewiese eingerichtet werden. Im Haushalt 2025 waren dafür 16.000 Euro eingestellt. Doch nichts ist passiert.

Warten auf die Hundewiese im Dessauer Westen - Im Stadtbezirksbeirat wächst Frust über Untätigkeit

Nahe der Mannheimer Straße im Dessauer Westen soll eine Hundefreilauffläche entstehen.

Dessau/MZ. - Die Sanierung der Taubebrücke, verschoben auf 2027, eine neue Pumpstation zur Grundwasserabsenkung für das Wohngebiet Zoberberg, soll ebenfalls erst 2027 kommen. Viele Vorhaben im Einzugsgebiet des Stadtbezirksbeirats Alten, West, Zoberberg haben also noch mindestens ein Jahr Zeit, um umgesetzt zu werden.