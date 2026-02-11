eben noch sind wir über vereiste Fußwege geschlittert, und plötzlich kitzelt die Sonne auf der Haut, die Vögel zwitschern und für den Weg zum Supermarkt reicht die dünnere Jacke. Ein kurzer Moment Frühling mitten im Februar– aber hinter dem Sonnenschein steckt noch viel mehr Bewegung in unserer Stadt.

Und falls der Winter sich entscheidet, wieder härter zu werden, gibt es in Halle einige Geschichten, die Wärme versprechen.

Denn der Zappendorfer Fleischer trotzt der Schließung. Vor den Türen des Südstadt Centers verkaufen die Fleischermeister von Zappendorfer jetzt Wurst und Fleisch aus dem eigenen Verkaufswagen. Wie die Stammkunden reagieren und welche Hoffnungen auf eine Wiederöffnung bestehen, erfahren Sie im Text meiner Kollegin.

Wir bleiben beim Essen: Fans des Halleschen FC bekommen ab Sommer ihre ganz persönliche Stadion-Bratwurst – mittelfein, mit Majoran und regionalem Fleisch. Welche Metzgerei dahinter steckt und warum sie perfekt zum HFC passt.

Und damit wir nicht nur über Essen sprechen, empfehle ich Ihnen noch einen Artikel meiner Kollegin. Sie hat eine Schmuckdesignerin besucht, die aus alt neu macht. Omas alte Gabel, ein Erbstück oder ein kaputter Ring – im Schmuckraum in der Innenstadt entstehen daraus einzigartige Unikate.

Ich wünsche einen schönen Mittwoch.

Luisa König