Kilian Zaruba hatte in der ersten Saisonhälfte kaum Spielzeit, stand im Winter vor einem Wechsel. Nutzt er jetzt seine Chance in neuer Abwehrformation?

Wie Kilian Zaruba beim HFC die Schnelllebigkeit des Fußballs erlebt

Halle/MZ/TG. - Kilian Zaruba hat die Kurzlebigkeit des Profifußballs am eigenen Leib erfahren. Zwischen fehlender Perspektive über den möglichen Ausweg eines Wechsels zurück in die Startfelf des Halleschen FC, liegen für den Innenverteidiger des Regionalligisten gerade einmal ein paar Wochen.