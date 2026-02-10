Nur etwas mehr als eine Stunde steht Jan-Lennard Struff in Rotterdam auf dem Platz. Dann ist der Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Rotterdam - Jan-Lennard Struff ist mit einem klaren Sieg ins ATP-Turnier in Rotterdam gestartet. Der 35 Jahre alte Warsteiner gewann sein Auftaktmatch in der niederländischen Hafenstadt gegen den französischen Qualifikanten Hugo Grenier mühelos mit 6:0, 6:4. Wenige Tage nach dem Erfolg mit dem deutschen Team im Davis Cup gegen Peru benötigte Struff lediglich 64 Minuten für seinen Erfolg.

Struff ist der einzige Deutsche beim ATP-500er-Turnier. Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev hatte seine Teilnahme kurzfristig wegen Knöchelproblemen abgesagt.