weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Sportmix
    4. >

  4. ATP-Turnier: Klarer Auftaktsieg für Tennisspieler Struff in Rotterdam

ATP-Turnier Klarer Auftaktsieg für Tennisspieler Struff in Rotterdam

Nur etwas mehr als eine Stunde steht Jan-Lennard Struff in Rotterdam auf dem Platz. Dann ist der Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Von dpa 10.02.2026, 16:45
Jan-Lennard Struff steht beim Tennis-Turnier in Rotterdam im Achtelfinale.
Jan-Lennard Struff steht beim Tennis-Turnier in Rotterdam im Achtelfinale. Rolf Vennenbernd/dpa

Rotterdam - Jan-Lennard Struff ist mit einem klaren Sieg ins ATP-Turnier in Rotterdam gestartet. Der 35 Jahre alte Warsteiner gewann sein Auftaktmatch in der niederländischen Hafenstadt gegen den französischen Qualifikanten Hugo Grenier mühelos mit 6:0, 6:4. Wenige Tage nach dem Erfolg mit dem deutschen Team im Davis Cup gegen Peru benötigte Struff lediglich 64 Minuten für seinen Erfolg.

Struff ist der einzige Deutsche beim ATP-500er-Turnier. Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev hatte seine Teilnahme kurzfristig wegen Knöchelproblemen abgesagt.