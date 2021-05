Bei Thyrolf & Uhle in Dessau läuft die Produktion von Stahl- und Blechprodukten ab jetzt digital

Dessau - Es ist ein Monstrum, was da auf der Werkbank liegt. Schätzungsweise vier Meter im Durchmesser ist das Rohr aus Stahlblech groß, das einmal Bestandteil des Fußes eines mächtigen Krans sein wird. Gefertigt in Dessau zwischen Anhalt-Arena und Brauereistraße, im Unternehmen Thyrolf & Uhle. Der Kranfuß wird später in Asien, konkret in einem Hafen in Vietnam, installiert.

Dass sein Stahl in Dessau seine Form erhielt, spielt dann nur eine untergeordnete Rolle. Das Produkt zeugt aber von der Leistungsstärke des Dessauer Unternehmens, das für viele Firmen aus dem deutschsprachigen Raum Teile aus Stahl oder Aluminiumblech anfertigt, die dann Bestandteil von riesigen Maschinen sind. „Wenn wir auch für Firmen aus Deutschland oder Österreich arbeiten, so sind unsere Bleche in der ganzen Welt zu finden“, erklärt Johannes Rieder, einer von zwei Geschäftsführern bei Thyrolf & Uhle.

„Wir können mit der neuen Anlage viel effektiver arbeiten“

Das Dessauer Unternehmen hat in diesen Tagen einen fünf Jahre währenden Prozess der Digitalisierung seiner Produktion abgeschlossen. Erst im April wurde ein hochmoderner Laser installiert. Dass dieser Automat den Beinamen Corona trägt, nimmt man gelassen. Dieser hochmoderne Laser ist für den Dessauer Zulieferer von Zubehör aus Stahlblechen ein Segen.

„Wir können mit der neuen Anlage viel effektiver arbeiten“, zählt Johannes Rieder Vorteile auf. Bis zu 25 Millimeter starke Stahlbleche können binnen kurzer Zeit präzise zugeschnitten, gebohrt, gewunden, gesenkt oder markiert werden. So sind Fasen bis 45 Grad möglich. Vor allem das Fasenschneiden war vorher händisch erfolgt. Der neue Laser benötigt bedeutend weniger Energie.

Firmengründer Günter Thyrolf mit seiner Frau Ernestine vor dem neuen Laser. (Foto: Thomas Ruttke)

Mit ihm ist es möglich, den Zuschnitt von Blechen optimal auszunutzen. Das heißt, mehrere Aufträge können jetzt parallel bearbeitet werden. Das spart Arbeitszeit und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Dessauer Zulieferers, der jährlich um die 12.000 Tonnen Stahl- und Aluminiumbleche verarbeitet und unter anderem Kunden aus dem Kranbau, dem Tankbau und dem Windanlagenbau beliefert. Blohm & Voss, Ammann, Kirow oder die Deutsche Bahn gehören dazu.

Beeindruckt von der Leistungskraft zeigten sich am Dienstag die FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl

Bei Thyrolf & Uhle läuft die Produktion von der Anlieferung von Blechen bis zur Fertigstellung eines Produkts digital. Vor rund fünf Jahren wurden für diese Produktionsumstellung die Weichen gestellt und Millionen investiert.

Beeindruckt von der Leistungskraft zeigten sich am Dienstag die FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Lydia Hüskens, und der liberale Dessauer Direktkandidat, Jörg Bernstein. „Es ist ein echtes Leuchtturmprojekt für die Region und Mitteldeutschland“, sagte Bernstein. Die liberalen Gäste kamen am Dienstag mit dem unternehmen zu den Themen Bildung und Ausbildung ins Gespräch.

Hier gibt es in vielen Unternehmen noch Probleme, weiß Hüskens, dass die Politik die Weichen stellen muss. Das Dessauer Unternehmen sucht Azubis in den Ausbildungsberufen Konstruktionsmechaniker Metallbau und Zerspanungsmechaniker. Leider bislang ohne großen Erfolg. (mz)