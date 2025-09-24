Selbstbewusst führt Manager Hans-Jörg Bliesener das Rathaus-Center Dessau ins 30. Jahr. Doch der Abschwung der Innenstadt und Investitionen in falsche Bereiche bereiten ihm Sorgen.

Rathaus-Center in Dessau wird 30: Grund zum Feiern, aber auch Sorgen beim Manager

Centermanager Hans-Jörg Bliesener ist seit 2019 verantwortlich für das Einkaufszentrum im Herzen Dessaus.

Dessau/MZ. - Am 21. September 1995 war sie Geschichte: Eine riesige Baustelle im Herzen Dessaus. Auf dem ehemaligen Romanjuk-Platz eröffnete das Rathaus-Center Dessau. Bereits ein Jahr zuvor hatte das benachbarte Karstadt-Warenhaus seine Türen geöffnet.