Vor dem Winter wollte eine 50-Jährige aus Dessau Heizöl nachkaufen - und ging für 2.100 Liter in Vorkasse. Ein Fehler.

Dessau-Rosslau/MZ. - Strafanzeige wegen Betrugs hat eine 50-Jährige am Mittwoch, 3. Dezember, im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Die Frau hatte Mitte November im Internet nach einem Verkäufer von günstigem Heizöl gesucht und bei einer Firma, die laut Impressum ihren Firmensitz in Sachsen haben sollte, ihre Bestellung über 3.000 Liter Heizöl aufgegeben. Im Anschluss sollte sie den Kaufpreis in Höhe von 2.100 Euro in Vorkasse per Überweisung bezahlen, was sie auch tat.

Da jedoch nach der Bezahlung keine Lieferung erfolgte und auch kein Liefertermin vereinbart wurde, versuchte die Frau die Firma anzurufen, was unter der angegebenen Telefonnummer jedoch nicht möglich war. Eine Nachfrage bei ihrer Bank ergab, dass die Vorauszahlung nicht zurückgebucht werden kann.