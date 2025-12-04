Einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt kommt aus Halle | Das sagen die halleschen „The Voice“- Kandidaten | Neue Firma in der Keramikscheune Spickendorf

in der Wissenschaft geht es beim Ansehen vor allem darum, möglichst oft zitiert zu werden. Ein Hallenser vom Klinikum Bergmannstrost hat es erneut unter die zwei Prozent der weltweit meistzitierten Forscher geschafft. Mein Kollege Denny Kleindienst ist der Frage auf die Spur gegangen, warum Jörg Eschweiler so oft zitiert wird und was den Wissenschaftler immer weiter antreibt. Hier lesen Sie mehr dazu.

Verfolgen Sie die TV-Sendung „The Voice of Germany“ derzeit? Halle war dieses Mal sogar mit zwei Kandidaten vertreten. Während Linus Bruhn nun ausgeschieden ist, tritt Greta Heimann am Freitag im Halbfinale an. Meine Kollegin Thisbe Westermann hat die beiden zusammengebracht. Was die beiden zu erzählen haben, können Sie hier erfahren.

Die beliebte Keramikscheune Spickendorf möchte sich als Veranstaltungsort in der Region etablieren. Die Ansiedlung eines neuen Unternehmens aus Berlin soll ein Stück näher zu dem Ziel führen. Die Firma soll sich erstmals auf dem Weihnachtsmarkt der Keramikscheune präsentieren. Meine Kollegin Luisa König hat aufgeschrieben, worauf sich Kunden in Zukunft freuen können. Die wichtigsten Infos finden Sie hier.

