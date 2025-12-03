weather regenschauer
Vorstellung beim Weihnachtsmarkt Neue Firma siedelt sich in der Keramikscheune Spickendorf an – wer ist es?

Die Keramikscheune Spickendorf geht mit der Ansiedlung eines neuen Unternehmens den nächsten Schritt auf dem Weg zum Veranstaltungsort für Region: Eine Berliner Firma verlagert ihren Standort in den Saalekreis. Zum ersten Mal präsentiert sie sich beim Weihnachtsmarkt.

Von Luisa König 03.12.2025, 12:00
Der Außenpavillon der Keramikscheune wird für den Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder weihnachtlich dekoriert. (Foto: Westermann/Kirchner)

Spickendorf/MZ. - Die Weihnachtszeit hat in der Keramikscheune Spickendorf längst begonnen: Die Regale und Tische sind liebevoll dekoriert und die Geschenkideen aus Keramik und kreativem Handwerk laden zum Stöbern ein. Nun wird mit dem zweiten Weihnachtsmarkt der Keramikscheune der nächste Schritt eingeläutet.