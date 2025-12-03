Vorstellung beim Weihnachtsmarkt Neue Firma siedelt sich in der Keramikscheune Spickendorf an – wer ist es?
Die Keramikscheune Spickendorf geht mit der Ansiedlung eines neuen Unternehmens den nächsten Schritt auf dem Weg zum Veranstaltungsort für Region: Eine Berliner Firma verlagert ihren Standort in den Saalekreis. Zum ersten Mal präsentiert sie sich beim Weihnachtsmarkt.
03.12.2025, 12:00
Spickendorf/MZ. - Die Weihnachtszeit hat in der Keramikscheune Spickendorf längst begonnen: Die Regale und Tische sind liebevoll dekoriert und die Geschenkideen aus Keramik und kreativem Handwerk laden zum Stöbern ein. Nun wird mit dem zweiten Weihnachtsmarkt der Keramikscheune der nächste Schritt eingeläutet.