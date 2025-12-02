aus Sicht der Stadt Halle ist die Woche - und damit gleichzeitig auch der Monat - gut gestartet. Die neue Bürgerservicestelle am Reileck ist eröffnet und bietet bis zu 700 Termine pro Woche.

Meine Kollegin Undine Freyberg hatte das schon vorab ausprobiert und dabei gleich herausbekommen, dass die Verwaltung sogar noch nach weiteren Standorten sucht. Ihren Text können Sie hier nachlesen.

Suchen ist das Stichwort, bei dem Halle am heutigen Dienstag noch hofft. Denn die Landesregierung hat - nach monatelanger Hängepartie - nun endlich angekündigt, eine Entscheidung zum neuen Standort des geplanten Großgefängnisses zu fällen. Halle oder Weißenfels? Angeblich soll es ja Weißenfels werden, aber Halles Oberbürgermeister hat bis zuletzt gekämpft. Wie es ausgegangen ist, lesen Sie morgen natürlich bei mz.de (vermutlich ab ca. 14 Uhr).

Egal wie es ausgeht, am Mittwoch will die Stadt wieder gute Nachrichten verkünden. Zum Beispiel kommt Landes-Infrastrukturministerin Lydia Hüskens in den Ratshof, wo sie zwei Fördermittelbescheide übergeben soll. Es geht unter anderem um den Glasfaserausbau im halleschen Süd-Osten und auf der Ziegelwiese.

Gebaut wurde zuletzt auch am Hauptbahnhof. Warum deshalb jetzt Autofahrer schlechter einen Parkplatz finden, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak hier aufgeschrieben.

Heute Abend tagt im Stadthaus übrigens der Bildungsausschuss. Unter anderem die geplante Fusion der IGS Am Steintor mit der KGS Hutten dürfte dort noch einmal heißt diskutiert werden. Eltern wollen die Fusion verhindern.

Über alle aktuellen Nachrichten informiert Sie übrigens mein Kollege Frank Klemmer mit seinem täglichen Liveticker. Den vom Montag finden Sie hier.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Jonas Nayda