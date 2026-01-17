Sirenen, die auch am Samstag danach nachhallen, ein etwas anderes Möbelhaus für Peißen, die letzten Bierkisten aus Landsberg.

manchmal fängt eine Woche nicht einfach von Neuem an. Weil noch Fragen offen sind, die in der alten gar nicht mehr beantwortet werden konnten. Und weil die alle in Halle so sehr beschäftigen, dass das erstmal geklärt sein muss. Vor allem wenn die Antwort so kurios und zugleich gruselig ist wie am Anfang dieser Woche.

Falscher Alarm: Kein bewaffneter Angreifer, kein Lockdown

Da war schließlich noch der Schreck in der Abendstunde besonders präsent - genauer gesagt der vom Samstagabend. Kurz nach 22 Uhr hatten alle Sirenen ausgelöst, aus mehreren war nicht nur der Alarmton zu hören, sondern auch eine Durchsage, mit einem Inhalt, der in dieser Form bislang beispiellos ist: „Active Shooter in Progress, Lockdown“. Auf Deutsch: Ein aktiv bewaffneter Angreifer sei in der Stadt unterwegs, es gelte ein sofortiger Lockdown.

In Halle gibt es derzeit 16 betriebsfähige Sirenen, wie hier am Feuerwehrhaus in Nietleben. Alle Sirenen haben am Samstagabend ausgelöst. (Foto: Fabian Lindenhahn)

Was für ein Schreckensszenario! Gott sei Dank war es falsch. Der Schreck blieb - wie gesagt - bis zum Anfang der Woche. Und wurde nicht kleiner, als die Stadt auf einer Pressekonferenz, bei der mein Kollege Marvin Matzulla dabei war, verkündete, dass es sich offenbar um einen Cyber-Angriff gehandelt habe. Wer macht denn sowas? Und warum? Fragen, die offen bleiben. Offensichtlich ist hingegen: Wenn die Hacker für maximale Verunsicherung sorgen wollten, ist ihnen das auf jeden Fall gelungen.

Deutschland-Premiere: Was ist ein Höffner-Outlet?

Der Grund für die Verunsicherung bei den Mitarbeitern von Möbel Kraft liegt schon sehr viel länger zurück. Schon vor Weihnachten hatten sie erfahren, dass ihr Möbelhaus in Peißen schließen wird. Inzwischen läuft längst der Ausverkauf. Viele von ihnen hatten die Nachricht damals zum ersten Mal bei einer Weihnachtsfeier gehört.

Die Uhr tickt: Ende März ist für Möbel Kraft in Halle-Peißen Schluss. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Alles gar nicht so schlimm, im Gegenteil: So hatte sich kurze Zeit später Höffner-Chef Kurt Krieger - zugleich bei Boss bei Möbel Kraft - zu Wort gemeldet. Ja, Möbel Kraft schließt, aber dafür baut sein Haus da ja was ganz Neues.

Meinem Kollegen Dirk Skrzypczak hat Krieger in dieser Woche erzählt, was genau: Neben einem Sconto-Markt, der auch zur Kette gehört, soll in Peißen ein Höffner-Outlet entstehen - eine Deutschland-Premiere. Was die mit unserer heutigen Angewohnheit, Dinge im Internet zu bestellen und dann zurückzuschicken, zu tun hat, erklären wir Ihnen hier.

Noch gibt es Bier aus der Landsberger Brauerei

Apropos Ausverkauf: Den gibt es gerade auch in der Landsberger Brauerei. Das letzte Bier ist längst gebraut - schon im Dezember. Jetzt ist Geschäftsführerin Jenny Thormann damit beschäftigt, es unter die Leute zu bringen. Schon als das Aus im Herbst verkündet wurde, stieß das Ende der Brauerei und eines Traditionsunternehmens auf großes Interesse.

Im Dezember lief die letzte Abfüllung in der Landsberger Brauerei. Die letzte Ware befindet sich im Verkauf. Geschäftsführerin Jenny Thormann will nun neue Wege gehen. (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Meine Kollegin Luisa König hat jetzt noch mal in der Brauerei vorbeigeschaut und mit Thormann darüber gesprochen, wie es weitergeht. Was sie zum Beispiel auch selbst demnächst für ein Bier trinkt - wenn schon nicht ihr eigenes. Aber noch gibt es die Marke: Der Abverkauf geht weiter ...

Na dann: Prost! Auch darauf, dass an diesem Wochenende nichts passiert, was noch bis in die kommende Woche hinein Fragen offenlässt. Kleiner Tipp: Einigen in Halle soll der Schreck am vergangenen Samstag erspart geblieben sein, indem sie einfach früher schlafen gegangen waren.

In diesem Sinne: Ein besonders erholsames Wochenende wünscht Ihnen dieses Mal

Ihr Frank Klemmer