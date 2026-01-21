von der aufmerksamen Supermarktkassiererin habe ich an dieser Stelle bereits berichtet. Sie hatte einen Kunden, der den Laden schon verlassen hatte, mit energischem Klopfen gegen das Fenster auf die von ihm vergessene Stange Lauch hingewiesen. Sehr zur Freude des Kunden. Ich fragte daraufhin MZ-Leser nach ihrem Moment des alltäglich Glücks. Eine Seniorin schrieb, sie sei all jenen dankbar, die helfen, den Alltag zu meistern und die Versorgung zu sichern. Gerade als zuletzt viel Schnee und Glätte die Fortbewegung in Halle erschwerten. Sie lobte auch die Leute, die sich bei besagtem Wetter auf den Weg zur Blutspende machten. Eine andere Frau schrieb von der überaus netten Begegnung mit der Pannenhilfe. Sie war mit Verwandten auf dem Weg zum Arzt, als das Auto schlapp machte. Es fand sich dann zwar jemand anderes, der die Verwandten zum Ziel brachte. Der Pannenhelfer aber erklärte, er hätte das notfalls auch getan, auch wenn er damit gegen Vorschriften verstoßen hätte. Und die Frau mit dem kaputten Wagen fuhr er bis vor die Haustür. Für so viel Einsatz war sie dem „gelben Engel“ sehr dankbar. Eine weitere Frau nannte es einen Glücksmoment, „als meine Tochter entschieden hat, dass sie keine Windeln mehr braucht und trocken war“.

Ein bisschen Glück gehört schon auch dazu, das ein Laden in Halle läuft. Sagt jedenfalls der Inhaber des Cafés 7 Gramm. Und das ist eines der beliebtesten Cafés in ganz Halle. Thomas Schwarzmann ist jedenfalls froh, nach fast zehn Jahren ein festes Stammpublikum gewonnen zu haben. Was das 7 Gramm auszeichnet und warum eine gute Lage allein nicht reicht, davon hat er mir berichtet.

Zu einer Demonstration haben sich indes am Dienstagabend Hunderte Kurden auf dem Marktplatz in Halle versammelt. Was der Grund für den lauten Protest auf dem Markt war, schreibt mein Kollege Jonas Nayda in seinem Artikel.

Kennen Sie schon unsere Rubrik „365 Tage, 365 Tiere“ auf unserer Homepage? Dort stellen wir Ihnen jeden Tag einen tierischen Mitbewohner vor, den es in Halle gibt. Dazu zählt der Behaarte Erdbeersamenlaufkäfer(Pseudoophonus rufipes). Der ist eine recht häufige Käferart und besiedelt eine Vielzahl von verschiedenen Habitaten wie Gärten, Wiesen, Felder, Ackerrandstreifen oder Hecken in der Agrarlandschaft.

