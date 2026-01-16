Welche Konzerte am Wochenende in Dessau zu erleben sind - Was das „Viki“ Ende Januar für einen Abend plant

Wie alles begann, das zeigt, wie sich die Zeiten geändert haben. Seit ein paar Wochen werfen einige Eltern von Kindern der Pestalozzischule einer pädagogischen Mitarbeiterin physische und psychische Übergriffe auf Kinder vor. Die Frau soll Schlüssel nach Kindern geworfen, Schulranzen ausgekippt und sich über Kinder lustig gemacht. Belege dafür konnte das Landesschulamt nicht finden. Ein Sprecher teilte mit: „Die pädagogische Mitarbeiterin ist daher regulär im Dienst an ihrer Schule.“

Es ist eine Tatsache, die die Eltern nicht hinnehmen wollten: Die machten ein Tiktok-Video und schickten das an Kevin Yanik, der aus der Datingshow „Are You The One?" bekannt ist und der allein auf Instagram 145.000 Follower hat und damit als Influencer gilt. „Wir sind die Augen im Netz, die die Kinder beschützen“, das ist sein Motto.

Der „Fall Pestalozzischule“ ging also viral. Durch Yanik wurde Dennis Engelmann auf Dessau aufmerksam, der auf Instagram als „Kinderschutzaktivist“ unterwegs ist. „Für sichere Kinder & starke Familien“ heißt es auf dem Account. „Folge, wenn Wegsehen keine Option ist.“ 23.900 Menschen folgen ihm.

Engelmann ist mit seinem Bochumer Verein „Kinderseelenschützer“ nicht unumstritten. 2025 hatte er an einem von der AfD geplanten Kinderschutzkongress teilgenommen. Der Kinderschutzbund hatte sich von diesem Kongress distanziert und der AfD eine Instrumentalisierung des Kinderschutzes vorgeworfen. Am Dienstag war Engelmann in die Pestalozzischule eingedrungen - und musste nach Angaben des Landesschulamtes unter Gebrauch des Hausrechts nach draußen gebracht werden.

Dutzende Videos wurden in dieser Woche versendet. Dramatische. Dramatisierende. Es gab mehrere Livestreams aus Dessau, als am Mittwochnachmittag Engelmann auf der Treppe des Dessauer Rathauses stand. Die Eltern hatte eine Demo angemeldet. 60 Teilnehmer kamen. Darunter mit Carsten Stahl ein Mann, der seit Jahren gegen Gewalt und Mobbing an Schulen kämpft. „Wir sind hier, wir sind laut, weil der Kinderschutz uns braucht“, hallte es durch Dessaus Innenstadt. Oder „Schützt unsere Kinder vor Gewalt an Schulen“. Die Vorwürfe an die Schule und das Landesschulamt waren heftig.

Etwa 60 Personen nahmen am Mittwochnachmittag an der Elterndemo in der Dessauer Innenstadt teil. (Foto: Reinhardt)

Der „Fall Pestalozzischule“ ist aus dem Ruder gelaufen. Wie sich am Tag danach zeigte. Im Internet gab es Morddrohungen gegen das Personal der Schule. „Kabelbinder um Hals und hinrichten“, wurde da phantasiert. „Selbstjustiz ist manchmal eine gar nicht so schlechte Option.“ Auf die Schule wurden Böller geworfen, so dass die Polizei eingeschaltet wurde. „Der schulische Alltag ist eingeschränkt. Die Lehrkräfte und die Kinder fühlen sich bedroht“, sagte ein Sprecher des Landesschulamtes und erinnerte daran, dass die Pestalozzischule eine Schule für lernbehinderte Kinder ist. „Die verstehen teilweise gar nicht, was um sie herum passiert.“

Die Influencer, die ihr Urteil nach eigenen Angaben „aus fachlicher Kinderschutzsicht“ fällten, ohne beide Seiten anzuhören, saßen da längst schon wieder zu Hause. Wahrscheinlich auf der Suche nach dem nächsten Fall, mit dem man Klicks, Reichweite und auch Spendengelder generieren kann.

Zurück bleibt an der Pestalozzischule ein Scherbenhaufen, der kaum reparierbar scheint. Wer nicht viel auf Social Media unterwegs ist, der wird von all dem nicht viel mitbekommen haben. Wer doch, der war vielleicht etwas fassungslos, wie sich solch ein Thema verselbständigt - und irgendwann völlig loslöst von den eigentlichen Geschehnissen.

Ich bleibe dabei: Der Fall ist einer, der im Stillen, im Miteinander gelöst werden muss. Und selbst wenn sich die Eltern in dem ganzen Prozess nicht ausreichend gehört und verstanden fühlen, gibt es andere Optionen, als über die Social Media nach dem lautesten Unterstützer zu suchen.

Nächsten Mittwoch sind neue Gespräche geplant. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel hat sich angekündigt. Die Pestalozzischule braucht Ruhe, um einen Ausweg zu finden und die beiden Welten zusammenzubringen, die in dem Fall existieren. Das würde der Schule und ihren Schülern am meisten helfen. Viele Grüße, Steffen Brachert.

RÜCKBLICK

Dessauer der Woche

Meist springt er allein ins Wasser, manchmal zu zweit. Wenn kein See oder Fluss da ist, muss auch schon mal eine Wassertonne herhalten. Seit über 1.200 Tagen geht Wigald Boning jeden Tag baden und hat inzwischen auch ein Buch darüber geschrieben, das der Comedian am Montag im Mitteldeutschen Theater vorgestellt hat.

Dessaus Eisbader hatten ihren Spaß, Wigald Boning wirkt etwas überfordert. Foto: Thomas Ruttke

Nicht, ohne vorher wieder in eiskaltes Wasser zu springen. Beim letzten Besuch war er am Eierschneider in der Mulde baden, dieses Mal entschied er sich für den Kühnauer See. Boning wirkte am Montag allerdings etwas überrascht, vielleicht auch etwas überfordert. Dutzende Eisbader hatte sich eingefunden, mit ihrem „Idol“ einzutauchen. Im frei gehackten Eisloch wurde es so fast kuschelig eng. Ob Boning im nächsten Advent die Aktion „Frieren für den guten Zweck“ unterstützt? Das ist noch viel zu weit weg. Die Einladung aber ist ausgesprochen.

MZ-Geschichten der Woche

+++Bei den winterlichen Temperaturen hat die Firma Rontex in der Kochstedter Kreisstraße 7 in Dessau besonders viel zu tun. Der Grund: Die Firma hat Schneepflugsysteme für Autos aller Klassen entwickelt und ist damit sehr erfolgreich. Es begann mit einem Smart, wie MZ-Kollege Tizian Hempel erfuhr.

+++Nach dem tagelangen Stromausfall in Berlin, verursacht durch einen mutmaßlich linksextremen Anschlag, stellt sich die Frage: Kann so ein Blackout auch Dessau-Roßlau treffen? Ein paar Antworten dazu hat MZ-Kollege Robert Horvath erhalten und aufgeschrieben.

+++Es gab viel Schnee, der derzeit taut. Doch niemand warnt an der Elbe bislang vor einem Hochwasser. Was ist da los? Das hat sich MZ-Kollege Thomas Steinberg gefragt und mal nachgeforscht.

AUSBLICK

Fest und Bühne

+++„Die Fledermaus“ ist eine der populärsten Operetten überhaupt - am Freitag, 16. Januar, 18.30 Uhr, hat das Stück in einer Inszenierung von Intendant Johannes Weigand am Anhaltischen Theater in Dessau Premiere.

+++Im Winter gibt es keine Pilze? Pilzberaterin Ina Lampe will am Sonnabend, 17. Januar, 9.30 Uhr, bei einer Winter-Pilzwanderung das Gegenteil beweisen. Treffpunkt ist der Waldkindergarten im Dessauer Süden. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Spende für den Tierschutzhof in Waldersee wird gebeten.

Bernd Begemann kommt am Sonnabend nach Dessau. (Foto: Northoff)

+++Bernd Begemann, Mit-Erfinder der Hamburger Schule, Musik-Connaisseur derHansestadt, Gitarrist und Bühnen-Entertainer, macht am Sonnabend, 17. Januar, 19 Uhr, in Dessau Station. Im Alten Theater will er die Besucher auf eine musikalische Zeitreise mitnehmen.

+++„Nils Parkinson“ stehen für Funk, Soulpower und Discogrooves: Livepower und Improvisationsfreude sind Markenzeichen der acht Vollblutmusiker aus Leipzig, Dresden, Halle, Greifswald und Meiningen. Am Sonnabend, 17. Januar, kann man sich ab 21 Uhr davon im „Shamrock“ überzeugen. Im Gepäck hat die Band Songs von Abba, Britney Spears und James Brown.

+++Im Anhaltischen Theater findet am Sonntag, 18. Januar, 17 Uhr, der Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters der Stadt Dessau-Roßlau statt. Dabei begibt sich die Anhaltische Philharmonie auf musikalische Entdeckungsreise nach Südamerika . Zum Neujahrsempfang werden Auszüge aus dem Programm gespielt, dazu gibt es einige Reden. Karten für den Empfang gibt es für 15 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse im Theater.

+++Das Konstantin Kölmel Project ist am Montag, 19. Januar, 19.30 Uhr, zu Gast im Restaurant des Anhaltischen Theaters. Die Band vereint Groove-Jazz, Funk und R&B zu einem kraftvollen Klangbild. Mit im Gepäck hat die Band ihr neues Album, auf dem Starposaunist Nils Landgren zu Gast ist.

Topf und Pfanne

+++Das „Viki“, das neue Restaurant in der Kavalierstraße, lädt am Freitag, 23. Januar, 19 Uhr, zu einem besonderen Abend ein. Dieser soll, so die Organisatoren, „im Zeichen von Begegnung, Austausch und Genuss" stehen und wird musikalisch begleitet von Saxophonist Rüdiger Trosits. Gäste dürfen sich „auf moderne East-meets-West Küche sowie eine sorgfältig ausgewählte Wein- und Drinkbegleitung“ freuen.

Ein Blick in das neue „Viki“. Foto: Thomas Ruttke

+++Für einen neuen Mittagstisch wirbt das Erste Dessauer Kartoffelhaus in der Zerbster Straße in Dessau auf Social Media. Von Montag bis Freitag von 11 bis 15 Uhr gibt ein Bauernfrühstück, Sülze mit Bratkartoffeln und eine Folienkartoffel mit Kräuterquark jeweils mit einem 0,2er Softdrink - und das ganze für 14 bis 16 Euro.

EINBLICK

Erfolgreichster Social-Media-Post der Woche

+++Wintersturmtief „Elli“ war am vergangenen Freitag über Dessau-Roßlau gezogen. Die MZ hatte dazu einen Liveticker eingerichtet, der auf Facebook 17.400 Personen erreichte.

Der Facebook-Post zum Liveticker zum "Elli"-Tag in Dessau-Roßlau. (Screenshot: Facebook/MZ Dessau)

Meist geklickter Text der Woche

+++Der vom Fußweg geräumte Schnee hat in Kühnau zu Streit unter Nachbarn geführt. Was vorgefallen ist und wie die Vorgaben zur Schneeräumung in Dessau-Roßlau lauten, das hat sich MZ-Kollegen Robert Horvath erklären lassen. Der Text interessierte viele und hatte 43.300 Aufrufe.

QUERBLICK

+++Etwa 70.000 Podcasts gibt es in Deutschland. Die MZ in Dessau wird Anfang Februar mit einem Projekt starten. Im Landkreis Wittenberg haben zwei Frauen sich selbst zum Thema gemacht - beim Plausch auf dem Bett. Unter der Überschrift „Prosecco und Provinz“ geht es um berufstätige Mütter auf dem Land. Der MDR hat sich mit den Macherinnen getroffen.

+++Der in Dessau groß gewordene Renars Uscins ist ein Schlüsselspieler des DHB-Teams bei der Handball-EM, die am Mittwoch gestartet ist. Am Donnerstagabend besiegte Deutschland Österreich verdient mit 30:27. Was den 23-Jährigen an Instagram und TikTok stört - und wie ihn die Familie buchstäblich am Boden hält, das hat die Sportschau in einem langen Porträt notiert.

+++Trotz digitaler Grüße bleibt die Postkarte Kult. Die Zerbster Tourist-Info bringt nun sechs neue Designs heraus, die klassische Motive mit einem frischen Look verbinden. Diese stellt die „Zerbster Volksstimme“ vor.

MZ-FOTO DER WOCHE

Die Natur als Künstler: Treibeis auf der Elbe, mit der Drohne aufgenommen. Foto: Thomas Ruttke

