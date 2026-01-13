Bei den winterlichen Temperaturen hat die Firma Rontex in der Kochstedter Kreisstraße 7 in Dessau besonders viel zu tun. Wie alles begann. Und wie man durchstartet.

Es begann mit einem Smart - Wie die Firma Rontex mit Schneepflugsystemen für Autos aller Klassen erfolgreich ist

Dessau/MZ. - Bei den winterlichen Temperaturen hat eine Firma in der Kochstedter Kreisstraße 7 in Dessau derzeit besonders viel zu tun. Die Firma Rontex stellt Schneepflugsysteme her – und die sind aktuell vielerorts im Einsatz.