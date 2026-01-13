Winter in Dessau-Roßlau Auf fremdes Grundstück geschoben? Warum die Räumung von Schnee zu Zwist unter Nachbarn geführt hat
Der vom Fußweg geräumte Schnee hat in Kühnau zu Streit unter Nachbarn geführt. Was vorgefallen ist und wie die Vorgaben zur Schneeräumung in Dessau-Roßlau lauten.
Aktualisiert: 14.01.2026, 09:41
Dessau-Roßlau/MZ. - Der Schnee der vergangenen Tage hat Dessau-Roßlau einerseits ein kleines Wintermärchen beschert, andererseits jedoch auch für Ärger und Unfälle gesorgt. Erst kürzlich haben beispielsweise ungeräumte Radwege im Stadtbereich zu Kritik des ADFC an der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalts geführt. Doch, dass auch beräumte Fußwege zu Frust und Zwist unter Nachbarn führen können, zeigt nun ein Fall aus Kühnau.