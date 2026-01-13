Der vom Fußweg geräumte Schnee hat in Kühnau zu Streit unter Nachbarn geführt. Was vorgefallen ist und wie die Vorgaben zur Schneeräumung in Dessau-Roßlau lauten.

Auf fremdes Grundstück geschoben? Warum die Räumung von Schnee zu Zwist unter Nachbarn geführt hat

Winter in Dessau-Roßlau: In Kühnau hat die Art und Weise der Schneeberäumung zu Zwist unter Nachbarn geführt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Schnee der vergangenen Tage hat Dessau-Roßlau einerseits ein kleines Wintermärchen beschert, andererseits jedoch auch für Ärger und Unfälle gesorgt. Erst kürzlich haben beispielsweise ungeräumte Radwege im Stadtbereich zu Kritik des ADFC an der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalts geführt. Doch, dass auch beräumte Fußwege zu Frust und Zwist unter Nachbarn führen können, zeigt nun ein Fall aus Kühnau.