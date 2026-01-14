„Die Fledermaus“ gilt als die Königin der Operette. Johannes Weigand hat das Werk über Moralarrest und Ehekerker am Anhaltischen Theater inszeniert.

Am Anhaltischen Theater wird ab 16. Januar die Operette „Die Fledermaus“ aufgeführt.

Dessau/MZ. - „Mal schauen, wer heute überhaupt zur Probe kommt...“ Generalintendant Johannes Weigand wirkt beim heftigen Schneeeinbruch am Freitagmorgen und eine Woche vor der Premiere am Freitag, 16. Januar, entspannt. Als Regisseur zeigt er die Erfahrenheit des gereiften Theatermenschen. Seine Inszenierung des einzigen regelmäßig an den besten Opernhäusern gegebenen Operettenklassikers „Die Fledermaus“ sitzt.