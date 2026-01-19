Halles neue Eishalle ist der Renner. Tausende kommen dort zum öffentlichen Eislaufen. Ebenfalls wichtig: Hotelkette ist insolvent, Halle betrifft das auch.

das ist schon verrückt. Vor einer Woche war es noch knackekalt. Und Halle lag schön im Schnee. Naja, nicht alle haben sich darüber gefreut. Nebenstraßen waren nicht geräumt. Mitunter war es spiegelglatt. Und Radfahrer eierten mehr durch die Stadt, als dass sie wie sonst rasant in die Pedale traten.

Schön kalt ist es auch im neuen Sparkassen-Eisdom. Und das muss auch so sein. Die Heimstätte der Saale Bulls ist aber nicht nur ein Eishockey-Tempel. Seit November ist dort auch öffentliches Eislaufen möglich. Und das sorgt für einen Riesenandrang, wie wir zur Eisdisco am Samstag selbst erfahren haben.

Weniger gute Nachrichten gibt es von der Hotel-Kette Revo-Hospitality. Das Unternehmen ist pleite, betroffen ist auch der Standort Halle. Mein Kollege Steffen Höhne kennt die Details.

Kommen wir zurück zum Wetter. Der Schnee, der Halle so schon eingepackt hatte, ist sprichwörtlich der Schnee von gestern. Doch dicke Jacke und Mütze sollten wir noch nicht im Schrank verstauen. In den nächsten Tagen kehrt der Winter zumindest nachts mit Frost zurück. Und wenn man den Wetterfröschen glauben mag, wird sich der Januar auch mit Bibber-Temperaturen verabschieden. Frieren Sie bloß nicht!

Ihr Dirk Skrzypczak