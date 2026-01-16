wenn man durch Halle spaziert, merkt man schnell: es tut sich wieder einiges. Neue Restaurants, frischer Wind an Schulen – und leider auch Situationen, die uns nachdenklich stimmen.

Kulinarisch geht es am Universitätsring bald heiß her: Das „Taparazzi“ kehrt unter neuem Namen zurück. Das „Tapa La Pub“ eröffnet in den ehemaligen Räumen des „Enchilada“ und verspricht - wie der Name schon sagt - Tapas. Doch dabei bleibt es nicht, die Betreiber haben einiges vor. Was genau hinter dem Neustart steckt, erfahren Sie hier.

An Halles Schulen gibt es ebenfalls Bewegung: pädagogische Unterrichtshilfen sollen Lehrkräfte entlasten und den Schulalltag verbessern. In Peißen startete die erste Qualifizierung. Welche Aufgaben sie übernehmen und warum das Konzept als echte Entlastung gilt, hat meine Kollegin für Sie aufgeschrieben.

Leider gibt es auch besorgniserregende Nachrichten: Im Reichardts Garten ist eine Hündin nach einem tragischen Vorfall gestorben. Polizei und Stadt warnen vor möglichen Gefahren – wie Sie Ihr Tier schützen können, erfahren Sie hier.

Ob Genuss, Bildung oder Sicherheit – Halle hält immer wieder Geschichten bereit, die man nicht verpassen sollte. Klicken Sie sich durch und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Ich wünsche einen schönen Freitag.

Luisa König