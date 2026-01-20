grundsätzlich finde ich ja, wer geblitzt wird, ist selbst Schuld. Einfach an die Regeln halten und schon passiert einem da nichts. So sehr das stimmen mag, so schnell kann es einem eben doch passieren - und es ist ja nicht so, dass ich mich nicht ärgere, wenn ich alle Jubeljahre eine Zahlungsaufforderung nach einem Tempo-Verstoß im Briefkasten finde.

Trösten kann einen ja dann doch, finde ich zumindest, dass das so eingenommene Geld der Allgemeinheit zu Gute kommt. Was für Summen das im vergangenen Jahr in Halle waren, berichtet Dirk Skrzypczak.

Meine Kollegin Katja Pausch berichtet, dass im Club Palette demnächst mal die gemeinsam feiern können, die oft beruflich unterwegs sein müssen, wenn andere ihre Freizeit genießen können. Was es mit der Blaulicht-Party auf sich hat, erfahren Sie hier.

Einen schönen Dienstag wünscht Ihnen

Annette Herold-Stolze