Halles Kultklub Palette ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1954 für legendäre Konzerte und Partys bekannt. Nun ist eine besondere Community eingeladen. Was der Klub seinen Gästen verspricht.

„Blaulicht aus - Party an!“ - Wer sich für Halles Lebensretter ans DJ-Pult stellen wird

Benjamin Pape (l.) und Mike Andrae wollen ihrem Publikum in der Palette etwas Besonderes bieten.

Halle (Saale)/MZ. - Gefeiert wurde in der Palette schon immer. Seit Jahrzehnten schon. Generationen von jungen Leuten haben seit der Gründung des Klubs im Jahre 1954 Party gemacht, legendäre Konzerte und andere Formate erlebt. Die Party aber, zu der das Palette-Team jetzt einlädt, setzt beim allgemein gängigen Feten-Motto „Feiern, bis der Arzt kommt“ noch eins drauf: Arzt oder Ärztin sind nämlich schon da - und feiern einfach mit.