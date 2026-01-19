Neues Angebot des Goitzsche Klinikums am alten Krankenhausstandort in Wolfen: An wen sich die Sprechstunde von Chefarzt Florian Radetzki richtet.

Goitzsche Klinikum mit neuem Angebot - Chefarzt bietet orthopädische Sprechstunde für jedermann an

Florian Radetzky ist Chefarzt für Orthopädie am Goitzsche Klinikum. Er bietet jetzt Sprechstunden in Wolfen an.

Bitterfeld/Wolfen/MZ/uro. - Mit einem neuen Angebot startet das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld in das Jahr 2026. Demnach können Patienten ab sofort eine orthopädische Sprechstunde in Wolfen besuchen. Darüber informiert Kliniksprecher Bernhard Spring.