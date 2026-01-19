Fernsehformat „Unser Dorf hat Wochenende“ TV-Stars für drei Tage: Wie die Einwohner von Prießnitz zum Dreh mit zwei MDR-Kamerateams kamen
Der Naumburger Ortsteil Prießnitz mitsamt seinen Bewohnern wird als „Hauptdarsteller“ für das MDR-Fernsehformat „Unser Dorf hat Wochenende“ ausgewählt. Was im Zentrum der geplanten Dreharbeiten stehen soll und wann die fertige Sendung ausgestrahlt wird.
Aktualisiert: 19.01.2026, 17:28
Priessnitz - Die ganze Sache ist dermaßen aufregend, dass selbst einer schon von Berufs wegen beim Organisieren und Strukturieren versierten Person wie Antje Zweigler etwas durcheinandergerät.