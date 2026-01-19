Im historischen Schieferhaus Wippra liest Ines Godazgar aus ihrem Buch „Grenzschicksale“ – Geschichten, die den Alltag an der früheren innerdeutschen Grenze wieder lebendig werden lassen.

Lesung im Schieferhaus Wippra: Ines Godazgar stellt „Grenzschicksale“ an besonderem Ort vor

Blick auf das Schieferhaus in Wippra. Es wird seit Jahren saniert und Schritt für Schritt wieder genutzt.

Wippra/MZ. - Vertreibung, Flucht, Pragmatismus, Alltag, Angst, Einfallsreichtum – das Leben an der innerdeutschen Grenze, die bis 1989 bestand, hatte viele verschiedene Facetten. Viele Menschen erinnern sich kaum noch daran, andere wiederum kennen sie gar nicht, obwohl die Geschichten vor der Haustür spielten und die Zeit noch nicht lange her ist.