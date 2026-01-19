weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Kulturabend in Wippra: Lesung im Schieferhaus Wippra: Ines Godazgar stellt „Grenzschicksale“ an besonderem Ort vor

Kulturabend in Wippra Lesung im Schieferhaus Wippra: Ines Godazgar stellt „Grenzschicksale“ an besonderem Ort vor

Im historischen Schieferhaus Wippra liest Ines Godazgar aus ihrem Buch „Grenzschicksale“ – Geschichten, die den Alltag an der früheren innerdeutschen Grenze wieder lebendig werden lassen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 19.01.2026, 17:19
Blick auf das Schieferhaus in Wippra. Es wird seit Jahren saniert und Schritt für Schritt wieder genutzt.
Blick auf das Schieferhaus in Wippra. Es wird seit Jahren saniert und Schritt für Schritt wieder genutzt. (Foto: Maik Schumann)

Wippra/MZ. - Vertreibung, Flucht, Pragmatismus, Alltag, Angst, Einfallsreichtum – das Leben an der innerdeutschen Grenze, die bis 1989 bestand, hatte viele verschiedene Facetten. Viele Menschen erinnern sich kaum noch daran, andere wiederum kennen sie gar nicht, obwohl die Geschichten vor der Haustür spielten und die Zeit noch nicht lange her ist.