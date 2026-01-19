Anfang Oktober geht für Willi Adamitz aus Hübitz ein Traum in Erfüllung. Zusammen mit Schäferhündin Xalli nimmt er an der WM teil. Doch nach dem Erfolg in Korbach folgt nur wenige Monate ein Schock.

Willi Adamitz und Schäferhündin Xalli - Drei Monate nach der WM-Teilnahme folgt der Schock

Willi Adamitz und seine Hündin Xalli traten bei der WM in den Disziplinen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst an.

Hübitz/MZ. - Im Leben geht es nicht immer gerecht zu, auf Erfolge und Glück folgen Rückschläge. Und so blickt man bei Familie Adamitz aus Hübitz einerseits mit großer Freude und stiller Dankbarkeit auf die Weltmeisterschaft der Deutschen und Belgischen Schäferhunde in Korbach (Hessen) zurück. Sie war das Ziel schlechthin, auf das Willi Adamitz jahrelang hingearbeitet hatte.