Eine 35-Jährige wollte am Sonntag in Bitterfeld den Diebstahl ihres 1.500 Euro teuren Fahrrades anzeigen - sie konnte es gleich wieder mitnehmen.

Bitterfeld/MZ. - Einen Fall von Fahrraddiebstahl hat die Polizei besonders schnell aufklären können.

Die Beamten waren am Sonntag gegen 10.30 Uhr in die Bitterfelder Straße nach Zscherndorf gerufen worden. Dort hatte ein Anwohner im Vorgarten seines Wohnhauses ein Fahrrad festgestellt, das keinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Da bislang keine Diebstahlsanzeige vorlag, wurde der fahrbare Untersatz zunächst sichergestellt.

Gegen 15 Uhr erschien am Sonntag dann die Eigentümerin im Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen und wollte das Rad im Wert von etwa 1.500 Euro als gestohlen melden. Unbekannte hatten es offenbar lediglich als Transportmittel genutzt und es am Samstag zwischen 22 und 23.30 Uhr am Sportplatz in Sandersdorf-Brehna „mitgehen lassen“. So konnte der 35-Jährigen sofort geholfen werden. Sie konnte das Rad gleich wieder mit nach Hause nehmen.