Marijana Ilic hat Union Halle-Neustadt zum zweiten Saisonsieg geführt. Ist die Torfrau nach bisher durchwachsenen Leistungen jetzt bei den Wildcats angekommen?

Wildcats-Torfrau Ilic glänzt: War das ihr Durchbruch in der Bundesliga?

Marijana Ilic parierte in Neckarsulm 13 Würfe, führte die Wildcats zum Sieg.

Halle/MZ. - Den freien Tag nach ihrem großen Abend hat Marijana Ilic unter anderem im halleschen Eisdom verbracht. „Ich war mit einigen unserer Mädels beim Eishockey“, berichtet die Torfrau von Union Halle-Neustadt, die am Sonntagnachmittag Zuschauerin beim Oberligaspiel der Saale Bulls war.