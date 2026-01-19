Beim Sieg in Neckarsulm Wildcats-Torfrau Ilic glänzt: War das ihr Durchbruch in der Bundesliga?
Marijana Ilic hat Union Halle-Neustadt zum zweiten Saisonsieg geführt. Ist die Torfrau nach bisher durchwachsenen Leistungen jetzt bei den Wildcats angekommen?
19.01.2026, 17:30
Halle/MZ. - Den freien Tag nach ihrem großen Abend hat Marijana Ilic unter anderem im halleschen Eisdom verbracht. „Ich war mit einigen unserer Mädels beim Eishockey“, berichtet die Torfrau von Union Halle-Neustadt, die am Sonntagnachmittag Zuschauerin beim Oberligaspiel der Saale Bulls war.