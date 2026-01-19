Die Sonntagsvorlesungen in Wittenberg beginnen mit einem ernsten Thema. Im Mittelpunkt steht das Grenzregime der DDR. Die Reihe steht unter dem Motto „Von der Sehnsucht nach Frieden“.

76 Tote an der Grenze: Wie das DDR-Regime in Sachsen-Anhalt funktionierte

Birgit Neumann-Becker, Direktorin des Evangelischen Predigerseminars, hält in Wittenberg die erste Sonntagsvorlesung im neuen Jahr.

Wittenberg/MZ. - Am Sonntag gab es im Evangelischen Predigerseminar, im Wittenberger Schloss, die erste Sonntagsvorlesung im neuen Jahr. Birgit Neumann-Becker, die Direktorin des Evangelischen Predigerseminars, referierte zum Thema „Die DDR - ein Friedensstaat?“ Hierbei fokussierte sie ihre Ausführungen auf die ehemalige innerdeutsche Grenze, die für immer verbunden ist mit dem brutalen Grenzregime der DDR.