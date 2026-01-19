DDR-Geschichte in Wittenberg 76 Tote an der Grenze: Wie das DDR-Regime in Sachsen-Anhalt funktionierte
Die Sonntagsvorlesungen in Wittenberg beginnen mit einem ernsten Thema. Im Mittelpunkt steht das Grenzregime der DDR. Die Reihe steht unter dem Motto „Von der Sehnsucht nach Frieden“.
Aktualisiert: 19.01.2026, 17:30
Wittenberg/MZ. - Am Sonntag gab es im Evangelischen Predigerseminar, im Wittenberger Schloss, die erste Sonntagsvorlesung im neuen Jahr. Birgit Neumann-Becker, die Direktorin des Evangelischen Predigerseminars, referierte zum Thema „Die DDR - ein Friedensstaat?“ Hierbei fokussierte sie ihre Ausführungen auf die ehemalige innerdeutsche Grenze, die für immer verbunden ist mit dem brutalen Grenzregime der DDR.