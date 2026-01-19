Naumburg/tra - Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend hat eine Polizeistreife einen Schwarzfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Pkw war den Beamten aufgefallen, als er die Naumburger Gehring-Straße ohne eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung befuhr. Bei der Kontrolle blickten sie überrascht in ein sehr junges Gesicht. Am Steuer saß ein 14-Jähriger, der selbstverständlich nicht über eine Fahrerlaubnis verfügen konnte. Darüber hinaus stand der Jugendlich, wie ein Schnelltest zeigte, unter dem Einfluss von Drogen. Der junge Afghane musste die Polizisten deshalb zur Abgabe einer Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Nach Untersagung der Weiterfahrt wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Auch gegen diese wird nun ermittelt, berichtet die Polizei. Unter anderem um festzustellen, ob sie dem Jungen das Auto überließen beziehungsweise dessen Nutzung duldeten.