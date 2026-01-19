Zwei Ausstellungen an der Grund- und der Gemeinschaftsschule in Harzgerode sensibilisieren die Kinder und Jugendlichen für sexualisierte Gewalt. Die Schau an der Gemeinschaftsschule ist am Dienstag für jedermann zugänglich.

Kinder und Jugendliche in Harzgerode lernen, sich besser gegen Übergriffe zu schützen

Die Ausstellung in der Gemeinschaftsschule ist am Dienstag während des Blutspendetermins für die Öffentlichkeit zugänglich.

Harzgerode/MZ. - Die Grundschule Weißer Garten in Harzgerode und die Gemeinschaftsschule im Neudorfer Weg setzen verstärkt auf die Prävention sexualisierter Gewalt. In beiden Einrichtungen werden derzeit Ausstellungen gezeigt. Das Besondere: Die Ausstellung in der Gemeinschaftsschule ist am Dienstag, 20. Januar, für einige Stunden auch für die Öffentlichkeit zugänglich.