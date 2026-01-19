Mein Körper gehört mir Kinder und Jugendliche in Harzgerode lernen, sich besser gegen Übergriffe zu schützen
Zwei Ausstellungen an der Grund- und der Gemeinschaftsschule in Harzgerode sensibilisieren die Kinder und Jugendlichen für sexualisierte Gewalt. Die Schau an der Gemeinschaftsschule ist am Dienstag für jedermann zugänglich.
Harzgerode/MZ. - Die Grundschule Weißer Garten in Harzgerode und die Gemeinschaftsschule im Neudorfer Weg setzen verstärkt auf die Prävention sexualisierter Gewalt. In beiden Einrichtungen werden derzeit Ausstellungen gezeigt. Das Besondere: Die Ausstellung in der Gemeinschaftsschule ist am Dienstag, 20. Januar, für einige Stunden auch für die Öffentlichkeit zugänglich.