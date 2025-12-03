Die neue JVA wird in Weißenfels gebaut. Nachvollziehbar ist das nicht, aber Halles Stadtpolitik hat daran eine Aktie. Ebenfalls wichtig: Neue Details zum Umzug von Halles Elefantenherde nach Berlin.

Halle verliert seinen Status als Gefängnisstandort. Hunderte Arbeitsplätze gehen verloren, wandern nach Weißenfels. Nachvollziehbar ist die Entscheidung der Landesregierung nicht. Und so wundert es nicht, dass die Kritik am Regierungskabinett und vor allem dem Finanzministerium riesig ist. Doch damit macht es sich Halle auch zu einfach. Die Stadtpolitik hat gnadenlos versagt: Stadtrat, OB, Verwaltungsspitze. Dass die Debatte überhaupt aufkam, hat sich Halle auch selbst zuzuschreiben. Bitter. Ganz bitter.

Dass Halle etwas verliert, was der Stadt wichtig ist, machte vor einer Woche auch anderenorts die Runde. Da teilte der Bergzoo mit, dass die Elefantenherde den Reilsberg für immer verlässt. Ein Stück Zoogeschichte geht verloren. Nun hat sich Zoodirektor Dennis Müller noch einmal im Detail zu den Gründen geäußert. Die sind allesamt nachvollziehbar. Weh tut es trotzdem.

Es gibt aber auch interessante Lichtblicke. Für die TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ wird derzeit in Halle und im Saalekreis gedreht. In der TV-Show auf Kabel 1 kämpfen vier Restaurants um den Sieg. Auch Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch ist dafür vor Ort unterwegs. Meine Kollegin Hanna Schabacker erzählt Ihnen, welche Restaurants im Fokus stehen.

Noch ein Wort zum Schluss zum Thema Weihnachtsmarkt. Da ist Halle viel besser, als mitunter diskutiert wird. Ich bin in der Region unterwegs gewesen und muss Ihnen sagen: In Halle ist noch Besinnlichkeit zu finden, vor allem auf den Domplatz. Probieren Sie es mal aus!

Ihr Dirk Skrzypczak